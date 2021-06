Famalicão: Escola Básica Júlio Brandão vence no concurso de educação financeira

A turma 5º 6 da Escola Básica Júlio Brandão conquistou o 2º lugar do 2º ciclo no Concurso Final do projeto “No Poupar Está o Ganho”, desenvolvido pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda. A turma arrecadou este lugar ao desenvolver um jogo para telemóvel, “Financial Pig”, que promove conhecimentos de educação financeira, enquanto gera momentos de diversão.

“No Poupar Está o Ganho” pretende promover a literacia financeira nas crianças e jovens, abordando temas como a poupança, a gestão e importância do dinheiro e o consumo responsável. Neste ano letivo, a iniciativa contou com a participação de 9 mil alunos de 500 turmas. O projeto selecionou, adicionalmente, 14 turmas vencedoras e premiou o trabalho de 300 alunos dos distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.

«Tivemos a concurso trabalhos muito diversificados e criativos que nos mostraram que, a par da educação financeira, que é obrigatória nos currículos escolares, este projeto desenvolve um grande sentido de comunidade entre alunos, professores e ainda autarquias e outros parceiros que se envolvem nesta missão de formar cidadãos ativos, informados e conscientes dos seus comportamentos financeiros», declarou, em comunicado, Maria Amélia Cupertino de Miranda, presidente da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda. «Estamos certos de que o impacto do projeto na formação destas crianças e jovens leva também a mudanças positivas junto das suas famílias», acrescentou.

A iniciativa volta a abrir inscrições a partir de setembro, estando disponíveis para todos os professores que queiram promover a literacia financeira dos seus estudantes. Os professores que pretendam manifestar interesse em inscrever as suas turmas na iniciativa “No Poupar Está o Ganho” devem preencher o formulário https://forms.gle/7xCwSiX5cFKSrFwg6.