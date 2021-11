Famalicão: Escola 2/3 de Ribeirão vence quarta edição da Escola Amiga

A Escola EB 2/3 de Ribeirão, com o seu projeto pick me – Your sustainable choice, venceu a 4ª edição da iniciativa “Escola Amiga”, que tem como objetivo reconhecer e partilhar projetos educativos que constituem boas-práticas para o desenvolvimento mais completo dos alunos no espaço escolar.

Com este galardão, a Escola EB 2/3 Ribeirão vai ver a sua biblioteca recheada com livros LeYa, no valor de 5.000€, bem como usufruirá de prémios por parte de parceiros que se associaram à iniciativa.

O projeto pick me – Your sustainable choice surgiu não só da necessidade de agir sobre os lanches escolares dos alunos, uma vez que é nestas refeições que habitualmente são consumidos alimentos com pouco valor nutricional, hipercalóricos e com elevado teor de sal, açúcar e gordura; mas também porque os alunos habitualmente não consomem todo o lanche acabando por colocar no lixo os produtos não consumidos. A isto acresce que muitos destes lanches também são compostos por variados produtos de plástico de utilização única, usados para acondicionar os diversos alimentos que consomem.

O desafio, então, foi construir uma lancheira escolar num polímero biodegradável que potenciasse a alteração de comportamentos e atitudes com impacto na sustentabilidade ambiental, alimentação e saúde. Pretendia-se que os alunos desenvolvessem o projeto para uma lancheira escolar e que a sua utilização tivesse impacto no combate ao desperdício, quer alimentar, quer de resíduos, e na promoção de hábitos alimentares saudáveis.

A escola, considerando que a Educação para a Cidadania é uma missão de toda a comunidade, procurou desenvolver o projeto contactando diferentes entidades e empresas que pudessem colaborar ativamente no desenvolvimento do projeto: Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação da UP e a Escola Profissional FORAVE, pioneira a nível nacional na criação do Curso Profissional de Transformação de Polímeros, a Continental, H.O.M.E, a Resinorte, o Famalicão Made IN, a Injex, a Vieira, a Lourofood, a Meia dúzia e a Quinta das Pirâmides.

Em todo o projeto, os alunos desenvolveram múltiplas aprendizagens e competências, beneficiando de acompanhamento especializado, quer na monitorização, quer na introdução de alterações aos seus lanches escolares, tornando-os mais saudáveis.

Através do Famalicão Made IN, os ficaram o conhecer o Programa de Incentivo aos produtos locais, encontrando nas múltiplas empresas do setor alimentar opções alimentares saudáveis para os seus lanches.

A partir da ideia apresentada pelos alunos para a lancheira e com o apoio dos parceiros conseguiram um protótipo da lancheira pick me e, no início do próximo ano letivo, cada aluno da escola de Famalicão terá a sua lancheira.