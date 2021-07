Famalicão: Era de Joane e tinha cerca de 55 anos vítima mortal de acidente na Av. da Liberdade

Uma mulher morreu e outras seis pessoas ficaram feridas, na sequência de um acidente de viação, registado ao início da tarde deste domingo, na Avenida da Liberdade, nas proximidades do acesso da A7, em Seide S.Miguel, Vila Nova de Famalicão.

De acordo com o Correio da Manhã, a vítima mortal tinha cerca de 55 anos e era residente na vila de Joane, a poucos quilómetros do local do acidente.

Segundo o jornal, a mulher seguia com o companheiro e regressava de um almoço

O companheiro da vítima mortal também teve ferimentos e foi transportado para o hospital.