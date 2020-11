Famalicão: Equipas de profissionais ajudam desempregados

Equipas de profissionais estão a fazer atendimentos personalizados nas freguesias para ajudar os famalicenses que procuram emprego, formação e qualificação.

A equipa que efetua os contatos é do Contrato Local de Desenvolvimento Social – Comunidades Incubadoras 4 G, um projeto que se desenvolve no concelho, tendo como promotora a Câmara Municipal de Famalicão e a Engenho – Associação Local de Desenvolvimento Local do Vale do Este.

O objetivo é ajudar os famalicenses em situação de desemprego a encontrarem uma nova oportunidade de trabalho ou uma qualificação.

O contacto, que se iniciou em novembro, decorre nas freguesias, para chegar mais próximo das pessoas.

Para mais informações deste serviço, bem como locais e horários onde acontecerá, consulte as páginas de facebook de Comunidades Incubadoras (https://www.facebook.com/comunidadesincubadorasfamalicao) ou Famalicão Comunitário (https://www.facebook.com/famalicaocomunitario).

Recorde-se que o CLDS-4G está focado num Plano de Ação centrado nas áreas do emprego, formação, qualificação e empreendedorismo, e irá vigorar até 31 de maio de 2023, implicando um investimento no concelho de 450 mil euros.