Famalicão: Equipa feminina começa luta pelo título nacional com o Sporting

Segundo o sorteio realizado ao princípio da tarde desta terça-feira, a equipa feminina do FC Famalicão começa a discussão pelo título nacional, em Lisboa, diante do Sporting que, tal como as famalicenses, venceu a sua série, a sul. O jogo inaugural da 2.ª fase da Liga BPI, apuramento do campeão, está marcado para o dia 17 de janeiro.

A estreia em casa, nesta fase da competição, da equipa treinada por João Marques acontece no dia 24 de janeiro, com a receção ao Marítimo ou Torreense.

Na quarta jornada, a 28 de fevereiro, as atletas do Famalicão recebem o Benfica. Na última jornada, a disputar no dia 6 de junho, há um FC Famalicão-Braga.

Recorde-se que a equipa feminina do FC Famalicão venceu, sem perder qualquer ponto, a série Norte da Liga BPI.