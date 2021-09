Famalicão: Equipa de Oliveira Santa Maria vence prova de obstáculos

A Pegasus OCR ProTeam, equipa de Oliveira Santa Maria, competiu na Lynx Race, segunda etapa da Liga OCR Portugal – corrida de obstáculos – que se disputou em Mafra. Tal como na etapa anterior, a equipa famalicense venceu a classificação coletiva colocando quatro atletas nas 10 primeiras posições. Somou, ainda, 8 pódios individuais em grupos de idade.

A formação de Oliveira Santa Maria confirma, deste modo, a sua hegemonia no panorama nacional. A próxima prova é no próximo fim de semana, na Fireman Challenge, no Sabugal. O objetivo é vencer a classificação coletiva.