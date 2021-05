Famalicão: Entre de “Triciclo” na Casa das Artes

Vários espetáculos marcam a agenda da Casa das Artes para o mês de maio. Na noite desta sexta-feira, às 20.30 horas, ao grande auditório, chega a peça o ‘Triciclo’, de Fernando Arrabal. Escrita entre 1952 e 1953, ‘O Triciclo’ é um jogo de sobrevivência, mas também de procura da felicidade. humor, inocência, crueldade, poesia e a morte.

Segue-se a música, este sábado, com os ‘Três Tristes Tigres’ e o trabalho ‘Mínima Luz’, que sobe ao palco do grande auditório às 20.30 horas.

Numa encenação de Paulo Calatré, nos dias 13 e 14, às 20.30 horas, pode ver ‘Macbeth’, de William Shakespeare, numa coprodução: Casa das Artes e ACE Escola de Artes de Famalicão.

A música regressa no dia 15, também às 20h30, com Manuel João Vieira e a Anatomia do Fado. À mesma hora, também no grande auditório, mas no dia 22, sobe ao palco o músico Tiago Bettencourt.