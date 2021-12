Famalicão: Enterro do Velho em Riba de Ave cancelado

Já são conhecidas as nomeações do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para os jogos da 16.ª jornada da Liga Bwin. Para o jogo entre o FC Famalicão x B SAD, a disputar na tarde desta quarta-feira, no Estádio Municipal, está designado André Narciso que terá como assistentes Pedro Mota e Gonçalo Freire.

O 4.º árbitro é Pedro Ferreira. No VAR: Cláudio Pereira; AVAR: Tiago Costa.

Recorde-se que o FC Famalicão prepara este jogo de forma condicionada, devido a um surto covid-19 que afeta 9 elementos, entre jogadores, equipa técnica e staff.