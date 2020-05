Famalicão: ENIF instala abrigo com gel desinfetante

O abrigo de transportes públicos, instalado na Avenida José Manuel Marques, junto ao recinto da feira semanal, contém no seu interior gel desinfetante que permite a correta higienização das mãos de todas as pessoas e em qualquer altura do dia.

Para assegurar a total segurança da sua utilização, este abrigo tem um doseador de grandes dimensões que está colocado no seu interior e que pode ser ativado com o pé.

Esta inovação é da responsabilidade da ENIF, empresa famalicense de comunicação e publicidade, numa parceria o Continente.