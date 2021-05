Famalicão: Engenho assegura transporte para centros de vacinação

A Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este tem disponibilizado as suas viaturas para transportar pessoas, residentes nas freguesias da sua área de intervenção e de influência, com mobilidade condicionada, aos Centro de Vacinação Covid 19 de Famalicão e de Braga. Desde abril, já beneficiaram deste serviço várias dezenas de pessoas.

Este processo tem-se desenvolvido de forma articulada com o pelouro da saúde e mobilidade da Câmara Municipal de V. N. de Famalicão, Juntas de Freguesia e Unidades de Saúde.

Trata-se de um serviço de proximidade que a ENGENHO assegura a favor das comunidades locais em territórios de periferia e de baixa densidade, «que poderá evoluir, de forma concertada, para um sistema de “transporte a pedido”, modalidade flexível e personalizada, muito particularmente para pessoas idosas e com mobilidade condicionada», defende o presidente da direção.

Manuel Augusto de Araújo acrescenta que, acauteladas questões de natureza logística das instituições, as organizações de natureza social e solidária devem disponibilizar os seus meios, recursos e capacidade instalada a favor da comunidade, «muito particularmente em situação de emergência e de crise, pois têm demonstrado prontidão e eficiência na resolução de processos».