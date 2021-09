Famalicão: Engenho apresenta livro comemorativo dos seus 25 anos

Para assinalar os 25 anos, a Engenho lançou um livro, a que deu o título “25 Anos – Território, Gente e Comunidade”. A apresentação pública será feita no dia 10 de setembro, sexta-feira, pelas 17 horas, no Centro de Apoio Comunitário, em Arnoso Santa Maria.

«Neste livro, para além do registo e simbolismo da efeméride com factos e testemunhos de várias personalidades, é feita uma reflexão sobre as origens, o passado e seus contextos, em termos de obras, projetos e dinâmicas, um interpretar e saber encontrar soluções para os problemas e desafios do presente, bem como o traçar de linhas de ação para o futuro», adianta o presidente da direção, Manuel Augusto de Araújo.

O livro contém uma nota de abertura do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sendo prefaciado por Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal. A sua edição foi apoiada pela empresa famalicense RACLAC, no âmbito da sua prática de responsabilidade social.

Recorde-se que o livro era para já ter sido apresentado, mas devido à crise de saúde pública foi adiado para esta data.