Famalicão: Encontro de Serviços de Apoio às Bibliotecas Escolares

O décimo terceiro Encontro de Serviços de Apoio às Bibliotecas Escolares de Vila Nova de Famalicão decorre esta sexta-feira, exclusivamente online.

Apesar das contingências provocadas pela pandemia, o município decidiu manter a realização deste encontro de partilha de boas práticas em bibliotecas.

Para refletir sobre as práticas desenvolvidas pelas bibliotecas escolares e municipais, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, em conjunto com o Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Famalicão e com o Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão, avança com mais uma edição deste encontro que, este ano, tem como tema “Biblioteca sempre ON”.

O programa está disponível em http://www.bibliotecacamilocastelobranco.org/, será transmitido em direto no canal Youtube do Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Famalicão e para participar basta aceder ao link que será disponibilizado em bibliotecacamilocastelobranco.org ou www.bibliotecasdefamalicao.blogspot.com.

O tema de reflexão desta edição permite perceber como as bibliotecas têm cumprido a sua missão de ir ao encontro dos seus perfis de leitores atuais e potenciais, ainda que para isso tenham que recorrer aos ambientes digitais e online.