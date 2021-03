Famalicão: Encontrada carrinha roubada à HumanitAve na freguesia de Pedome

Foi localizada na noite desta segunda-feira, em São Pedro da Agrela, Santo Tirso, a carrinha que havia sido furtada à associação famalicense HumanitAve, com sede na freguesia de Pedome.

A carrinha foi levada por desconhecidos que, antes, acederam à sede e carregaram diversos bens alimentares e de higiene.

O veículo foi identificado por um cidadão que fazia uma caminhada com amigos, nas proximidades da igreja da Agrela, e reconheceu a carrinha pelo logotipo da associação. De imediato, entrou em contacto com as autoridades e os responsáveis da Humanitave que se deslocaram ao local.