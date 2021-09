Famalicão: Empresária responde a apelo de associação e oferece material escolar a 40 crianças

Cumprindo o apelo do “Projeto Solidário” de Antas, a equipa Cristina Carvalho, entregou a esta instituição solidária, material escolar para apoiar cerca de 40 crianças no arranque do novo ano letivo, que começou na passada semana.

O apelo surgiu nas redes sociais e teve como objetivo ajudar crianças famalicenses.

Já não é a primeira vez que esta equipa tem este tipo de ato solidário, sendo que anualmente procura algumas instituições onde presta o auxílio possível.

Para Cristina Carvalho, “é importante estar atenta às necessidades de quem nos rodeia. Há sempre alguém que precisa de apoio e, na maioria dos casos, há sempre algo que podemos oferecer. Sejamos todos mais solidários com o próximo”