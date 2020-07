Famalicão empata em casa com o Boavista e deixa sonho europeu para a última jornada ( 2 – 2 )

O Futebol Clube de Famalicão empatou em casa, na noite deste sábado, a duas bolas, frente ao Boavista, e deixou o sonho do ingresso na Liga Europa para a última jornada.

A noite começou bem para os famalicenses, a marcar ao minuto 9 (Toni Martinez) e 46 (Fábio Martins).

O Boavista conseguiu chegar à igualdade no decorrer da segunda parte, com o primeiro golo a surgir ao minuto 62 e o golo do empate ao 73.

O Futebol Clube de Famalicão mantém-se na luta pela Liga Europa, o jogo que decide o futuro da equipa de João Pedro Sousa é já no próximo fim de semana, no último desafio desta época, na ilha da Madeira, em casa do Marítimo. ( Domingo / 16h00 )