Famalicão empata em casa com o Belenenses SAD ( 0 – 0 )

Ao fim de quatro derrotas consecutivas, o Futebol Clube de Famalicão conseguiu, esta sexta-feira, um empate, frente ao Belenses SAD.

A partida, da jornada 19 da Liga NOS, terminou sem golos ( 0 – 0 ) e permitiu aos famalicenses somarem um ponto na classificação.

Na primeira parte acabou por existir um equilíbrio entre as duas equipas, tendo o Famalicão mostrando-se superior e mais organizado no decorrer do segundo tempo.

Domingo, dia 21, o Futebol Clube de Famalicão tem deslocação até Vila do Conde para disputar a 20ª jornada com o Rio Ave. O encontro está marcado para as 15h00.