Famalicão empata com o Tondela depois de ter estado a vencer 2 – 0 na primeira parte

O Futebol Clube de Famalicão empatou com o Tondela, esta segunda-feira à noite, no Estádio Municipal, em partida da 29ª jornada da Liga NOS.

O marcador foi inaugurado pela equipa da casa, ao minuto 10, por Ivo Rodrigues.

Campanha, aumentou a vantagem aos 28 minutos.

Em apenas dois minutos, nos instantes finais da primeira parte, o Tondela conseguiu dois golos. O primeiro foi da autoria de Mário González.

Murillo marcou o segundo dos visitantes e que ditou o empate final.

A equipa de Ivo Vieira continua a trabalhar para a manutenção no principal escalão do futebol português. Na próxima sexta-feira tem mais um desafio, frente ao F.C.Porto. O encontro está marcado para as 21h15, no Estádio do Dragão.