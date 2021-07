Famalicão em Transição promove sessão de esclarecimento sobre a deslocalização das hortas urbanas

A Associação Famalicão em Transição promove na tarde deste sábado, entre as 17 e as 18 horas, no Parque da Devesa, junto ao local das hortas urbanas, uma sessão de esclarecimento sobre as ações em curso para reverter a deslocalização das hortas e a sua substituição por um equipamento / pavilhão do CeNTI / CITEVE.

Esclarecer as motivações da Famalicão em Transição e apresentar a fundamentação jurídica da ação e o modelo de financiamento para reverter a situação, são alguns dos pontos a abordar neste encontro.