Famalicão: Em Pedome há várias iniciativas para comemorar o Natal

Depois do sucesso da primeira edição do Natal N’Aldeia em 2020, este ano o evento cresceu e abrange, além das iniciativas da Gracafe, todas as iniciativas dos movimentos de Pedome que se relacionam com o Natal. Há as iniciativas do agrupamento de escuteiros 558, FNA e Guias de Pedome, assim como também Comissão de Festas e Grupo Coral.

Deste modo, o Natal em Pedome tem início esta sexta-feira, que coincide com o primeiro domingo do Advento e termina a dia 2 de janeiro 2022, com a celebração de Epifania do Senhor. Como novidades há a “Rota dos Presépios” com os pedomenses a serem desafiados a construir presépios nas ruas e a Festa de Natal para os Seniores, um momento de aconchego e carinho.

Há, ainda, o Concursos Casa Iluminada e de fotografia de Natal, assim como passatempo de desenhos para as crianças, que terão direito à visita do Pai Natal numa charrete movida a cavalos. A Luz Paz de Belém, fogo de artifício e eucaristias solenes, farão também parte deste período natalício.

O Natal N’Aldeia é organizado pela Gracafe, Associação Cultural de Pedome e tem como objetivo envolver toda a comunidade de todas as idades no espírito de Natal com partilha, entreajuda e muita alegria.