Famalicão: Em Nine há arte em nome da solidariedade

O evento solidário “Arte na Rua” vai desenrolar-se este sábado, dia 26 de junho, entre as 9 e 16 horas, com encontro marcado no Largo de Santo António. A iniciativa, organizada pela Casa do Povo de Nine, através do Pelouro de Cultura e com o apoio do Grupo Arte Celano, vai envolver vários pintores/escultores. Cada um vai criar uma obra interagindo com o público.

Os trabalhos vão ser apresentados e vendidos posteriormente num evento que vai envolver música e poesia. O dinheiro angariado pela venda dos quadros vai ser convertido a favor da instituição de Solidariedade Social.