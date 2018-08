“Famalicão em Forma” regressa em setembro

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informa que o programa municipal desportivo “Famalicão em Forma” vai estar parado durante este mês de agosto.

Tal medida implica a interrupção dos treinos afetos ao programa e o encerramento do gabinete de apoio e dos balneários do Parque da Devesa, que voltarão a estar em pleno funcionamento no dia 3 de setembro.

Recorde-se que o “Famalicão em Forma”, que presta já um acompanhamento personalizado a meio milhar de pessoas, foi lançado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em maio de 2017, em parceria com a CESPU e a Federação Portuguesa de Atletismo, com o apadrinhamento do Instituto Português do Desporto e da Juventude. O programa que visa a promoção da prática da marcha e da corrida tem como objetivo promover o desporto para todos.