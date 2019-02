“Famalicão em Forma” prepara peregrinos

Apoiar na preparação física dos peregrinos, com treinos semanais, e prestar auxílios ao longo de vários percursos religiosos que partem do concelho, é o novo desafio do programa “Famalicão em Forma”.

A primeira iniciativa decorreu no passado dia 9 de fevereiro com a romagem de quase uma centena de peregrinos até Balazar. Para o dia 23 de março, está a ser preparada a peregrinação de uma etapa dos Caminhos de Santiago, entre Lousado e Portela. Com um percurso de 20 quilómetros, a jornada arranca pelas 8h30 da Ponte da Lagoncinha e termina em Portela de Santa Marinha. Entretanto, no dia 29 de junho, realiza-se uma romagem até São Bento da Porta Aberta.

As caminhadas inserem-se no novo roteiro religioso promovido no âmbito do programa Famalicão em Forma, promovido pelo pelouro do desporto da Câmara Municipal.

Os peregrinos inscritos no programa beneficiam de sessões de treino semanais com acompanhamento especializado e níveis diferenciados, avaliações físicas periódicas e apoio técnico para atingirem a condição física necessária para realizar a caminhada.

Durante os percursos, os participantes têm apoio dos técnicos municipais, nomeadamente através de uma carrinha e um carro de apoio, caixa de primeiros socorros e distribuição de águas. Nos percursos mais longos será, também, assegurada a presença de enfermeiros e fisioterapeutas.

Atualmente, são já quase 500 as pessoas que praticam exercício sob a orientação dos técnicos de educação física da Câmara Municipal afetos a este programa criado em maio de 2017. Para se inscreverem no programa, os interessados devem dirigir-se ao Gabinete de Apoio, junto ao Centro Coordenador de Transportes.