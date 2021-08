Famalicão: Em dia de vacinação dos jovens tempo de espera é de 30 a 60 minutos

Durante este fim de semana milhares de jovens com 16 e 17 anos estão a ser vacinados contra a Covid-19.

Famalicão não é exceção e, por isso, desde bem cedo que muito jovens se deslocam ao centro para receber a vacina.

De acordo com o portal do Ministério da Saúde, onde é possível ver os tempos de esperas, o centro de vacinação de Vila Nova de Famalicão, localizado em Vale S.Cosme, encontra-se com uma fila de espera de 30 a 60 minutos.

Numa rápida pesquisa no mesmo portal foi possível perceber que grande parte dos centros de vacinação do norte estão com sinal verde, ou seja, com tempos de espera inferiores a 30 minutos.

Pode saber como está o tempo de espera nos diversos centros através desta ligação.