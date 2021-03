Famalicão: Em abril começam a ser vacinados os idosos com menos de 80 anos, diabéticos e doentes acamados

CIDADE HOJE conseguiu apurar que o ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) perspetiva vacinar no mês de abril tanto como nos primeiros três meses do ano. O ritmo a que têm chegado as vacinas deixa boas perspetivas.

Por isso, o próximo passo, é começar a vacinar as pessoas com menos de 80 anos e doenças associadas. Aqui o fator idade também é tido em conta.

Ainda neste mês de abril vão ser vacinados os diabéticos e os doentes acamados. Neste caso, implica a deslocação de uma equipa com enfermeiro e médico a cada habitação. Uma empreitada complexa, uma vez que depois da vacinação é preciso esperar meia hora pela verificação de possíveis reações adversas.