Famalicão: Elogios da ONU à Câmara deixam PSD orgulhoso

A Comissão Política Concelhia do PSD mostra «orgulho e satisfação» pela distinção da ONU atribuída ao município de Famalicão pelas políticas sociais a favor dos infetados pela covid-19.

«Desde logo, significa que a Câmara Municipal, no meio de tantas incertezas, não faltou aos famalicenses, colocando-se na linha da frente do combate à pandemia, de forma inovadora, sem olhar a esforços e ultrapassando mesmo do ponto de vista legal, as suas competências, atribuições e responsabilidades», dizem os responsáveis da Comissão Política Concelhia do PSD.

Os sociais-democratas analisam que «há muito que Vila Nova de Famalicão se tornou numa referência nacional nas políticas sociais e económicas municipais, agora essa referência assume uma dimensão mundial e isso só pode ser motivo de orgulho e de satisfação para os famalicenses, os destinatários e os beneficiários das mesmas».

Nesta referência internacional, o PSD considera «que nenhum famalicense fica indiferente à circunstância de ver o seu município integrar uma lista de cidades como Barcelona, Londres, Nova Iorque, México ou Toronto, que desenvolvem politicas e soluções inovadoras para proteção equitativa e recuperação da covid-19 em configurações urbanas».