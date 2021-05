Famalicão: Eduardo Oliveira apresenta candidatura à presidência da Câmara Municipal

O Partido Socialista vai oficializar este sábado, dia 5 de junho, a candidatura de Eduardo Oliveira à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. “Nos contactos que desenvolvo por todo o concelho, noto um sentimento de mudança. Os famalicenses já perceberam que este ciclo político de 20 anos está no fim e querem novas caras no governo municipal. Estou confiante e espero que no próximo sábado se inicie a mobilização necessária para que tal aconteça”, declarou, em comunicado, Eduardo Oliveira.

A sessão vai decorrer no restaurante Eugénios, às 21 horas e vai ser transmitida no facebook do candidato e do partido. O evento conta com a participação do secretário-geral adjunto do partido, José Luís Carneiro, e do presidente da Federação Distrital de Braga, Joaquim Barreto.

Eduardo Oliveira, de 37 anos, é enfermeiro especialista em Saúde Materna e Obstétrica no CHMA – Centro Hospitalar do Médio Ave, unidade de Famalicão, e chegou à presidência da Comissão Política Concelhia do PS em fevereiro de 2020.