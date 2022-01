Famalicão: Edgar Lobo é o novo treinador dos juniores da AD Oliveirense

A Avenida Engenheiro Pinheiro Braga terá semáforos e duas novas rotundas, uma junto ao Tribunal e outra perto do E. Leclerc. Esta novidade foi avançada na noite desta quinta-feira durante a sessão pública de esclarecimento que decorreu em formato online, na plataforma ZOOM.

Recorde-se que esta importante via de entrada e saída na cidade será alvo de uma profunda intervenção, entre a rotunda da Variante Nascente e a de Santo António, no âmbito da intervenção urbanística que vai decorrer na zona envolvente ao Palácio da Justiça de Vila Nova de Famalicão. A avenida terá duas faixas de rodagem, com separador central, passeios e via ciclável nos dois sentidos da marcha.

O espaço a intervencionar pelo promotor imobiliário consagra, para além de zona habitacional, uma superfície comercial que ocupará 2.300m2, e zonas de comércio com “lojas-âncora” e serviços. É, ainda da sua responsabilidade a construção dos arruamentos no interior e arredor da urbanização, incluindo o alargamento da Avenida Eng.º Pinheiro Braga.

Uma relevante parte do terreno está consagrada para espaços públicos e equipamentos e a continuação do Parque de Sinçães, para Norte, com a requalificação da linha de água que existe no local. Há um total de 22 mil metros quadrados para espaços verdes e 17 mil m2 para arruamentos. O parque de estacionamento do Tribunal também será requalificado.

Esta intervenção urbanística que vai decorrer na zona envolvente ao Palácio da Justiça de Vila Nova de Famalicão, na entrada Norte da Cidade, já foi aprovado em outubro passado, em reunião de Câmara, e está em discussão pública até segunda-feira, 10 de janeiro.

Durante a sessão que decorreu via Zoom, com a presença das arquitetas Francisca Magalhães, diretora do Departamento de Urbanismo, e Helena Andrade, da empresa promotora-DSTi, foram várias as intervenções do público, que também assistia via zoom. Algumas assinalaram a insuficiência dos espaços verdes e revelaram receio que as áreas novas comerciais afetem o comércio tradicional e provoquem constrangimentos ao nível do tráfego automóvel. Houve também quem assinalasse que a ocupação do espaço não acautela um possível alargamento do Palácio da Justiça, caso venha a ser necessário.

Esta intervenção urbanística junto ao Palácio da Justiça, na parte norte da cidade, contempla outras unidades de execução, que trarão outros acessos, como uma ligação pelo Talvai à Avenida 9 de Julho, prosseguindo para a zona do hospital. Numa fase posterior, com outra intervenção, está, ainda, prevista uma ligação do Bairro de S. Vicente, Escola D. Maria II até a Avenida do Brasil (Estrada Famalicão/Guimarães). Assim foi apresentado, em período de campanha eleitoral, pela coligação “Mais Ação Mais Famalicão”, relativamente ao programa de acessibilidades.