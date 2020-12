Famalicão: EARO conquista dez pódios no regional de corta-mato longo

Os atletas da Escola de Atletismo Rosa Oliveira conquistaram dez pódios no Campeonato Regional de Corta-Mato Longo, que decorreu no dia 26 de dezembro, no Parque Desportivo de Lazer de Souto Santa Maria, numa organização da Associação de Atletismo de Braga.

Os atletas da equipa joanense mostraram-se muito satisfeitos com os resultados alcançados, uma vez que vão ao encontro dos seus objetivos.

Em destaque, porque se sagraram campeões regionais, estão Ana Faria, em juvenis; Beatriz Fernandes, campeã absoluta e júnior; Anabela Silva, em veteranos 40; Rosa Oliveira, campeã em veteranos 50; Francisco Rodrigues, juvenil. Os vice-campeões: João Rodrigues e Cátia Silva. Sub-vice campeã, Diana Silva.

A EARO foi campeã regional por equipas em juvenis masculinos e de juvenis a veteranos femininos.

Nas provas extra, registou também bons resultados: Beatriz Silva foi segunda em benjamins A; Mariana Martins foi primeira e Leonor Gonçalves terceira em benjamins B; na categoria de infantis, Mariana Maciel conquistou o primeiro lugar, Maria Machado foi segunda, Tiago Silva conquistou também a segunda posição e Francisco Barros foi terceiro; em iniciadas, Bruna Pereira terminou no terceiro lugar.

Participaram ainda: Ana Silva, Inês Almeida, Maria Baltar, Matilde Torres, Afonso Pereira, Luís Neto, Hugo Vaz, Lourenço Pereira, Gonçalo Rodrigues, Leandro Gonçalves, João Azevedo, Luís Ribeiro, Nuno Fernandes, Rui Oliveira, Rui Fernandes, Rafael Silva, Rafael Castro e Tiago Silva.

A prova cumpriu todas as medidas de seguranças impostas pela Direção Geral da Saúde.