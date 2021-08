Famalicão e Trofa assinam protoloco para recuperar e valorizar margens do Rio Ave

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Câmara Municipal da Trofa vão assinar o protocolo de Colaboração para Contratação do Programa Estratégico para a Recuperação e Valorização das Margens do Rio Ave. A cerimónia vai decorrer na próxima quinta-feira, dia 12 de agosto, pelas 15h30, no Parque das Azenhas, no concelho da Trofa.

A minuta do protocolo de cooperação a celebrar entre as duas autarquias foi estipulada na reunião ordinária da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, no dia 4 de agosto. O delineamento apresenta a importância do Rio Ave como «elemento natural que delimita, mas que simultaneamente une os dois concelhos vizinhos».

O protocolo prevê ainda a concretização de estudos técnicos, envolvendo o objetivo de lançar uma candidatura a fundos comunitários. «Há um expectativa de um contexto comunitário futuro de apoios financeiros para intervenções ribeirinhas, mas para isso é preciso estudos, projetos e que haja percurso feito», explicou o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha.

A colaboração tem como objetivo a recuperação patrimonial, onde se incluem açudes, azenhas, moinhos e atravessamentos. Adicionalmente, o protocolo inclui ainda objetivos de natureza ambiental, turística e de preservação da memória identitária. Além da recuperação dos espaços, está a ser equacionada a hipótese de construção de pontes pedonais.