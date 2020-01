Famalicão e Santo Tirso: 40 médicos completam formação no Centro Hospitalar do Médio Ave

São 40 médicos internos que iniciaram um período de formação no Centro Hospitalar do Médio Ave. A colocação destes novos internos do Ano Comum no CHMA irá permitir que desenvolvam na instituição a sua formação prática em diversas áreas clínicas, sendo um reconhecimento de que o Centro Hospitalar dispõe de qualidade e capacidade técnica para colaborar na formação médica.

A origem académica dos novos internos é oriunda das diversas Faculdades de Medicina portuguesas. O ingresso no internato médico é precedido de procedimento concursal para o preenchimento do número de vagas anualmente fixadas para o efeito, sendo de salientar que grande parte destes médicos escolheu o CHMA como primeira opção.