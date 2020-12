Famalicão é o único concelho do país com todos os agrupamentos de escolas no Plano Nacional de Artes

Até à presente data, Vila Nova de Famalicão é o único concelho do país em que todos os agrupamentos de escolas efetuaram a sua adesão ao Plano Nacional das Artes (PNA).

Esta conclusão saiu da última reunião que juntou a autarquia famalicense, os responsáveis do PNA e todos os agrupamentos de escolas, onde foi analisada a execução do plano através do desenvolvimento dos Projetos Culturais de Escola (PCE).

A reunião decorreu no auditório da Fundação Cupertino de Miranda, e juntou o vereador da Educação, Conhecimento e Cultura, Leonel Rocha; Paulo Pires do Vale, Comissário do PNA; e António Martins Teixeira, Coordenador Regional Norte dos PCE.

Este encontro de trabalho juntou ainda técnicos superiores da Câmara Municipal que coordenam esta área, bem como os diretores e coordenadores dos PCE dos sete agrupamentos de escolas de Famalicão.