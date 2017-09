FAMALICÃO É MUNICIPIO AMIGO DO DESPORTO

Vila Nova de Famalicão recebeu o título de “Município Amigo do Desporto 2017”, uma distinção atribuída pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto e pela Cidade Social-plataforma on-line que visa reconhecer o modelo de intervenção no desenvolvimento desportivo e os resultados obtidos pelos municípios portugueses.

Para além dos espaços de excelência para a prática desportiva existentes no concelho, como o Parque da Devesa e outros, a autarquia famalicense tem apostado na realização de programas desportivos transversais a todas as faixas etárias, com iniciativas como os “Mais e Melhores Anos” para os seniores, ou as Férias Desportivas e Recreativas para os mais novos.

O Move-te, com aulas de ginástica gratuitas, o Famalicão em Forma com acompanhamento personalizado ou ainda a psicomotricidade infantil para as escolas são outros exemplos que contribuíram para a atribuição do prémio. A promoção do desporto adaptado, com a natação e o boccia mereceram também o reconhecimento nacional.

A par destas iniciativas, a autarquia famalicense tem vindo a apostar no apoio à promoção de eventos desportivos, com o objetivo de potenciar o concelho ao nível do desporto, como são os casos da Meia Maratona, das 24 Horas BTT, ou ainda do Famalicão Dança que integra a Final da Taça de Portugal e da Taça Europa Latinas.

Outro dos parâmetros avaliados para a atribuição do galardão “Município Amigo do Desporto” são as parcerias existentes.