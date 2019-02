Famalicão e Liverpool selaram relação de amizade com interesses mútuos

Está selado o processo de entendimento e de mútua colaboração entre os municípios de Vila Nova de Famalicão e Liverpool. Paulo Cunha e Joe Anderson assinaram esta semana naquela cidade inglesa o memorando de entendimento entre as duas cidades, dando início formal ao desenvolvimento bilateral de um programa de cooperação económica e social, que está a gerar uma aproximação e colaboração entre centros tecnológicos, empresas, estudantes e os dois municípios.

O processo vai mesmo já em velocidade de cruzeiro e isso foi bem notório ao longo desta semana com a apresentação de um conjunto de empresas e instituições famalicenses ligadas ao setor têxtil às Universidade John Moore e Hope University, onde são desenvolvidos cursos relacionados com a criação, produção e comunicação do universo têxtil; com uma apresentação à comitiva portuguesa do Balti Creative, um espaço que deu uma nova vida a uma antiga e abandonada zona industrial com a concentração de um vasto conjunto de empresas criativas e digitais; e com a promoção de um conjunto de reuniões de trabalho pessoais entre empresários dos dois países mediadas pela Câmara de Comércio Local.

A delegação que esta semana se deslocou a Liverpool foi presidida pelo Presidente da Câmara Municipal e teve a companhia de representantes das empresas Scoop, Riopele, Marjomotex, AAC Textiles, Oldtrading e de representantes da Universidade do Minho e da Associação Têxtil de Portugal.

A forte presença da dimensão têxtil da delegação explica-se pelo ligações históricas comuns que as duas cidades têm ligado ao setor mas sobretudo pela permanência do têxtil nos dois territórios ao nível da investigação, inovação e desenvolvimento de novos produtos. “Não somos cidades gémeas mas temos muito em comum para potenciar e rentabilizar em benefício comum”, disse a propósito o Presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, que recebeu do seu congênere de Liverpool a expressa manifestação de se deslocar a Vila Nova de Famalicão num futuro próximo para aprofundar ainda mais a relação.

O Memorando de Entendimento, cuja assinatura foi apadrinhada pelo Cônsul-Geral de Portugal em Manchester, Jorge Cruz, prevê a promoção e o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal e foi assumido pelo Município de Vila Nova de Famalicão, Liverpool City Council, Universidade do Minho, Hope University, Associação Têxtil e do Vestuário de Portugal, Liverpool John Moores University, CITEVE, Sensor City, Baltic Creative, CENTI, Fashion Hub e Liverpool Chamber of Commerce.