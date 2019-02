Famalicão e Liverpool consolidam cooperação económica e social

O município de Vila Nova de Famalicão e a cidade inglesa de Liverpool, vão aprofundar um programa de cooperação económica e social que visa gerar parcerias entre centros tecnológicos, empresas, estudantes e as duas cidades.

A aproximação entre Famalicão e Liverpool decorre desde há uns tempos com um conjunto de visitas e reuniões bilaterais e vai ser assumida como uma aposta estratégica no dia 19 de fevereiro, em Inglaterra, com a assinatura, pelos presidentes das duas cidades, Paulo Cunha e Joe Anderson, do memorando de cooperação que foi aprovado na reunião do executivo municipal desta quinta-feira.

O documento prevê a promoção e o desenvolvimento de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal e vai ser assumido pelo Município de Vila Nova de Famalicão, Liverpool City Council, Universidade do Minho, Hope University, Associação Têxtil e do Vestuário de Portugal, Liverpool John Moores University, CITEVE, Sensor City, Baltic Creative, CENTI, Fashion Hub e Liverpool Chamber of Commerce.

Já reconhecida em Liverpool como cidade de grandes empresas da indústria têxtil, de importantes marcas e conceituadas infraestruturas tecnológicas e de inovação, Vila Nova de Famalicão procura novos exemplos de sofisticação da tecnologia, de qualidade organizativa, de qualificação de recursos humanos e novas tendências de mercados e de setores.

Esta ligação de Vila Nova de Famalicão com Liverpool faz parte de uma ampla estratégia de internacionalização do município famalicense, que visa a cooperação institucional e de parceria com entidades transnacionais, públicas ou privadas, tendo em vista o desenvolvimento comunitário.

Dentro desta estratégia de internacionalização, o município participa neste momento no Encontro Empresarial das Astúrias, tem confirmada uma missão à Export Food Sudoe na Alemanha, ainda em fevereiro, e programada para o próximo mês a participação no Encontro Empresarial País de Gales.