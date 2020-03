Famalicão: E.Leclerc aberto das 05h às 08h para o pessoal dos hospitais, bombeiros e forças de segurança

Seguindo o exemplo da loja da mesma cadeia instalada em Lordelo, Guimarães, o E.Leclerc de Famalicão também conta a partir de agora com um horário exclusivo para os profissionais dos hospitais.

A medida surge com o objetivo de criar melhores condições de vida para estes profissionais, que se esforçam diariamente para salvar vidas, e agora mais que nunca, numa altura em que a humanidade tenta superar um dos seus maiores desafios, a pandemia do covid-19.

Esta é uma medida temporária e que vai sendo constantemente revista, de acordo com as necessidades e com a evolução do vírus.