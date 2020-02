Famalicão e ilha do Príncipe assinam acordo de cooperação

A Câmara Municipal de Famalicão e o Governo Regional do Príncipe – do Arquipélago de S. Tomé e Príncipe – assinaram esta quinta-feira um acordo de cooperação, com o objetivo de colher dividendos para as duas regiões.

O presidente do Governo do Príncipe, José Cardoso Cassandra, falou de uma ilha com grande potencial económico devido à sua posição geográfica. Embora sendo uma ilha, está próxima de uma região do continente africano com 300 milhões de habitantes.

Além da vertente económica, Paulo Cunha diz que Famalicão tem muito a aprender ao nível da sustentabilidade ambiental. É que a Região do Príncipe é Reserva Mundial Biosfera da Unesco.

A comitiva do Governo Regional do Príncipe está em Famalicão até esta sexta-feira. Vai visitar empresas, o CITEVE, o departamento Made In e a Casa Museu de Camilo.