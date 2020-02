Famalicão é goleado pelo Vitória de Guimarães (0-7)

O Futebol Clube de Famalicão foi goleado pelo Vitória de Guimarães, na tarde deste sábado, em jogo da 20ª jornada da Liga NOS, disputado no Estádio Municipal.

Sem qualquer tipo de resposta por parte da equipa da casa, os Vimaranenses conseguiram marcar aos 5, 14, 49, 52, 54, 67 e 79 minutos.

Esta derrota deixa o Famalicão com 32 pontos na tabela classificativa do escalão máximo do futebol português.

A equipa de João Pedro Sousa tem os próximos dias para se preparar para o jogo da 2ª mão da Taça de Portugal, terça-feira, frente ao Benfica.