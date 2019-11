Famalicão é eleito Município do Ano 2019

Vila Nova de Famalicão foi novamente eleito município do ano da Região Norte.

O concurso, dinamizado pela Universidade do Minho, teve como objetivo o reconhecimento de boas práticas de projetos implementados pelos municípios com impacto no território, economia e na sociedade, promovendo o crescimento, a inclusão e a sustentabilidade.

Foi o programa Famalicão Visão 25 – Comunidade do Futuro que deu a vitória ao município famalicense. Trata-se de um projeto que pretende fornecer uma visão integrada de desenvolvimento e ser orientador das energias e aspirações dos agentes e instituições do concelho (pessoas) para o desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental.

Na mesma categoria, Vila Nova de Famalicão competiu com os municípios de Bragança (Brigantia Ecopark), Esposende (Projeto Estratégico municipal para o bem-estar animal) e Ponte de Lima (Festival Internacional de Jardins).