Famalicão é dos concelhos que melhor cuida dos animais errantes

Segundo dados da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), Famalicão é um dos municípios do país que melhor cuida dos animais errantes.

Famalicão está no top 10 dos municípios que mais animais recolhe da rua e também um dos municípios que mais promove a adoção.

A notícia, avançada pelo Jornal de Notícias, foi bem acolhida nos Paços do Concelho, com o presidente, Paulo Cunha, a dizer que esta é a «confirmação do bom trabalho desenvolvido através do Centro de Recolha Animal (CROA)», um equipamento recentemente inaugurado, e que oferece as condições de conforto para os animais e seus cuidadores. «A proteção dos animais tem sido uma aposta estratégica do município que, desde o início deste mandato, dedica um pelouro à Defesa dos Animais e tem desenvolvido um conjunto de ações no âmbito da sensibilização, acolhimento, responsabilidade e dedicação animal», sublinha o autarca.

Paulo Cunha lembra que o trabalho da proteção dos animais em Famalicão é também garantido pelos voluntários, no sentido de que «há dever cívico e há grupos informais, associações e até cidadãos neste setor com desempenho de exemplaridade nesta matéria».

Refira-se ainda que a Câmara Municipal inaugurou no início deste mês de setembro o novo Centro de Recolha Oficial Animal de Vila Nova de Famalicão, que está instalado numa área de cerca de 5500 metros quadrados e envolveu um investimento total superior a meio milhão de euros.

O CROA estará equipado com todas as condições para o cumprimento dos seus objetivos e das exigências e obrigações legais inerentes a um equipamento desta natureza. Entre outras valências, o espaço está dividido em instalações por espécie (canil, gatil e outras espécies), instalações individuais e de grupo, celas de quarentena e de ninhadas, enfermaria, armazéns, gabinete veterinário, zona de desinfeção e zona de recreio e atividade física para cães e gatos.