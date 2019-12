Famalicão é dos concelhos com mais beneficiários da tarifa social de energia elétrica no Minho

Vila Nova de Famalicão é o terceiro concelho do distrito de Braga com mais beneficiários da tarifa social de energia elétrica. Os dados foram revelados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e são referentes ao mês de novembro.

Famalicão surge no final do Top 3 com os concelhos de Guimarães e Braga à frente.

Números detalhados por concelho:

Braga: 14.509 Guimarães: 11.031 Vila Nova de Famalicão: 8.605

Amares: 1.803

Barcelos: 7.617

Cabeceiras de Basto: 1.743

Celorico de Basto: 2.410

Esposende: 3.049

Fafe: 5.006

Póvoa de Lanhoso: 2.175

Terras de Bouro: 419

Vieira do Minho: 1.174

Vila Verde: 4.424

Vizela: 1.544

A nível nacional, os distritos de Lisboa e do Porto lideram a tabela.

Os dados podem ser consultados aqui