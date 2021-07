Famalicão é a capital do xadrez até 31 de julho

A partir desta segunda-feira e até 31 de julho, o concelho é a capital do xadrez, com a realização da oitava edição do Torneio Internacional Cidade de Famalicão, no Pavilhão Municipal das Lameiras. O vencedor do torneio arrecadará 1000 euros.

Este ano, a competição, que vai decorrer no Pavilhão das Lameiras, terá a participação de 25 jogadores titulados de países como a Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Espanha, Estados Unidos da América, França, Paraguai, Portugal, Rússia e Ucrânia. Os grandes favoritos à conquista do torneio são os Grandes Mestres Neuris Delgado (Paraguai), Alexandr Fier (Brasil) e Jean-Noel Riff (França), membros efetivos das Seleções Nacionais dos países que representam.

O xadrez famalicense estará representado no torneio internacional pelo Mestre Nacional Ivo Dias, vencedor do II Torneio Internacional Cidade Famalicão e TOP-30 nacional. As jovens mestres da Seleção sénior, Inês Silva e Mariana Silva, também marcam presença neste evento internacional vestindo as cores do clube famalicense CX A2D.

A prova atingiu um recorde de participações contando com 130 atletas inscritos e é organizada pelo Clube de Xadrez A2Didáxis, com o apoio da Federação Portuguesa de Xadrez, Associação de Xadrez do Distrito de Braga, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e da Cooperativa de Ensino Didáxis.

Em paralelo, está a decorrer, este fim de semana, a ação de formação ” ChessBase – Base de dados e Ensino Online “, pelo Mestre Nacional Paulo Costa no formato híbrido (online e presencial).