A Associação Amigos do Pedal já desenhou o seu programa desportivo para o próximo ano. A associação, presidida por Paulo Machado Ruivo, tem agendada para o dia 20 de março mais uma edição do Duatlo de Famalicão e para os dias 18 e 19 de junho está reservada a grande festa do BTT: as 24 horas.

Em setembro, no dia 25, realiza-se o Passeio da Mobilidade e em outubro, no dia 16, decorre o Passeio BTT dos BV Famalicenses. Igual iniciativa decorre um mês depois, com o Passeio dos BV Famalicão.