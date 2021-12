Famalicão: Duas novas vias abrem no centro da cidade

Foram reabertas à circulação as Ruas D. Pedro V e José Gomes de Matos, zona sul da Alameda D. Maria II.

Estas vias do centro urbano foram alvo de uma requalificação urbanística no âmbito das obras de renovação do centro da cidade famalicense.

A nova rua José Gomes de Matos é de utilização partilhada entre viaturas e peões, passando a fazer parte integrante da Praça D. Maria II. A circulação de viaturas está limitada a 20 km/h.

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, realizou na passada terça-feira, dia 21 de dezembro, uma nova visita de trabalho às obras que decorrem no centro urbano, que ficou marcada pela reabertura desta artéria. Mário Passos pede aos famalicenses que «respeitem a nova realidade citadina e não ocupem as zonas pedonais com viaturas, deixando espaço livre à fruição das pessoas».

No decorrer da reunião, o edil recebeu a garantia de conclusão dos trabalhos da parte pedonal marginal a esta artéria, que vai resultar no aumento significativo da área social da zona Sul da Praça D. Maria II, com novas zonas de esplanada e de estar para os cidadãos.

Recorde-se que as obras de reabilitação do centro urbano de Famalicão estão a decorrer sob o mote “Um novo Centro. Uma Nova Cidade”, representando um dos maiores investimentos públicos de sempre na requalificação de um espaço público citadino famalicense. No total implicam um investimento de mais de oito milhões de euros. A obra tem comparticipação do Norte 2020, através do programa FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.