Duas mulheres terão sido agredidas na via pública por dois jovens.

Tudo aconteceu por volta das 15h30, nas proximidades da igreja de Abade de Vermoim, avança o jornal O Minho.

Não há, para já, a informação da idade das vítimas nem o que terá motivado toda a situação.

As mulheres foram assistidas pelos B.V.Famalicão e transportadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos que não inspiravam cuidados de maior.