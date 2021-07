Famalicão: Dois recordes nacionais para o GD Natação

As estafetas do Grupo Desportivo de Natação estabeleceram dois recordes nacionais no decorrer do Campeonato Regional de Absolutos, que decorreu na passada semana, no complexo de piscinas de VN de Famalicão.

A estafeta de 4×100 Estilos, juvenis B, composta por Rita Soares, Tomás Costa, Rodrigo Pereira e Mafalda Mesquita, cumpriu a distância em 4:29,92, estabelecendo um novo recorde nacional da categoria.

A estafeta de 4×50 Estilos, juvenis B, com Francisco Silva, Tomás Costa, Rodrigo Pereira e Rui Santos, realizou o tempo de 1:56,08 e também estabeleceu o novo recorde nacional da categoria.

Os treinadores Pedro Faia e Bruno Pereira destacam que os recordes nacionais «não se obtêm todos os dias, mas com a qualidade dos atletas que temos tudo parece mais fácil. Estamos efusivamente gratos do investimento, do compromisso e das opções que estes nadadores tomaram, na certeza que irão trazer muitas alegrais para Famalicão».