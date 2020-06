Famalicão: Dois meses de música ao pôr do sol

A catalã Sílvia Pérez Cruz, Noiserv, Samuel Úria e Márcia são alguns dos nomes que compõem o cartaz do Devesa Sunset, uma iniciativa cultural promovida pela autarquia de Vila Nova de Famalicão que este ano está inserida no programa de Verão “Anima-te”.

Serão dois meses de concertos ao pôr do sol. De julho a agosto os famalicenses vão poder entrar no fim de semana de forma descontraída ao som de boa música, tendo como bancada o verde do Parque da Devesa.

O arranque está marcado para o dia 10 de julho, com Noiserv. Uma semana depois, no dia 17, é a vez de Márcia se fazer ouvir.

No dia 24 de julho, o cantor e compositor Janeiro traz o seu segundo álbum de originais “Com Tempo, Sem Tempo”. Quem também tem novo álbum na calha é Benjamim que encerra o mês, com um concerto marcado para o dia 31.

Agosto começa com um concerto, no dia 7, de Edu Mundo. Dia 14, o Devesa Sunset recebe a catalã Sílvia Pérez Cruz, num concerto onde apresentará o seu último projeto – “Farsa”. Esta não é a primeira vez que a cantora se apresenta em Portugal e até já colaborou com artistas como o pianista Júlio Resende e os cantores António Zambujo e Salvador Sobral, entre outros.

André Júlio Turquesa sobe ao palco do Devesa Sunset no dia 21 de agosto para apresentar o seu primeiro disco a solo – “Orgônio”.

O encerramento da edição deste ano fica a cargo de Samuel Úria, no dia 28 de agosto.

Os concertos decorrerão às 19 horas, junto ao lago do parque, numa área limitada, com assistência condicionada às condições impostas pela Direção-Geral da Saúde.

A entrada é livre, mas sujeita ao levantamento obrigatório de ingresso na bilheteira, no período das 3 horas que antecedem cada espetáculo.