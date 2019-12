A PSP deteve, este domingo, dois condutores que circulavam no centro da cidade de Famalicão alcoolizados.

Numa nota de imprensa enviada à comunicação social, esta força policial indicou que os homens, com 34 e 32 anos de idade, foram detidos uma taxa de álcool no sangue de 1,35 e 1,39 g/l no sangue, respetivamente.

Os detidos foram notificados para comparecerem junto do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.