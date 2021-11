Famalicão: Dois feridos em despiste na freguesia de Vale São Martinho

Duas pessoas ficaram feridas, na madrugada deste sábado, na sequência de um despiste automóvel, na Avenida Padre Manuel da Costa Rego, em Vale S. Martinho, Famalicão.

O sinistro deu-se por volta das 02h05 e no socorro aos feridos estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

As vítimas foram transportadas, momentos mais tarde, para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.

A GNR também esteve no local e tomou conta da ocorrência.