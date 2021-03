Famalicão: Dois alunos da D. Sancho representam o distrito na sessão nacional do Parlamento dos Jovens

Samuel Moura e Leonor Rodrigues, alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, vão representar o distrito de Braga na sessão nacional do Parlamento dos Jovens. Na edição 2019/2020 da iniciativa, a escola participou com 12 listas a disputar os lugares de deputados escolares.

Suspenso em março de 2020 devido à pandemia, um ano depois o programa foi retomado com a sessão distrital dos deputados do Secundário.

Samuel Moura (da turma 1207) e Leonor Rodrigues (da turma 1107) foram os deputados mais votados, tendo sido apurados para participarem na sessão nacional (que se realizará em Lisboa, no 3º período letivo). Para além disso, as propostas da Escola Secundária D. Sancho I foram escolhidas pelos restantes deputados jovens para constituírem a base do “Projeto de Recomendação” do distrito de Braga.