Famalicão: Documentário “A carne é fraca” exibido na EB de Gondifelos

Dinamizada pela Associação YUPI, a próxima sessão da iniciativa AMBIENTAR-SE é descentralizada e decorre na Escola Básica 1, 2, 3 de Gondifelos, esta sexta-feira, dia 22, pelas 15h15. Excecionalmente, a sessão é apenas para a comunidade escolar.

Será apresentado o documentário “A carne é fraca” findo o qual há uma conversa com Sandra Rocha, do Centro Social Auto-gerido A Gralh.).

O “Ambientar-se” é uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão em parceria com instituições locais ligadas à proteção do ambiente, entre elas a Associação Famalicão em Transição, a Associação Amigos do Rio Este, o Movimento Cívico para a Dinamização e Valorização do Vale do Ave, a YUPI – Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário, a VENTO NORTE – Associação de Defesa do Ambiente e Ocupação dos Tempos Livres e o Cineclube de Joane.